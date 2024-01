Groza, kaj je počel lastni materi! Tudi pijan je bil

Včeraj nekaj pred 19. uro so na PU Novo mesto prejeli klic na pomoč zaradi nasilja v družini v okolici Novega mesta. Pijan moški naj bi žalil svojo mamo, nanjo vpil, razgrajal in razbijal inventar.

»Policisti PP Novo mesto so se takoj odzvali in na kraju dogodka izsledili 38-letnega nasilneža, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Nasilnežu, ki ni upošteval ukazov policistov in se ni pomiril, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo svoje mame, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi,« javnosti sporoča Alenka Drenik z omenjene policijske uprave.

Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.