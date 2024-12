Enajstkrat ga je zabodel

Izidor Gorenc, ki mu tožilstvo očita poskus uboja Florjana P., bo februarja izvedel, kakšna bo njegova usoda. Kazenski spis je od višjih sodnikov v reševanje prejela sodnica Alenka Jazbinšek Žgank, ki je sledila njihovim navodilom in poskušala ugotoviti, ali je šlo za silobran ali vendarle za poskus uboja, kot Gorencu očita tožilstvo. Florjana P. je Gorenc pred desetletjem večkrat zabodel v prsni koš in trebuh, zaradi česar mu je zastalo srce in so ga morali oživljati. Pod vplivom drog Florjan P. naj bi obdolženega že pred tem dogodkom izsiljeval, pretepal in celo poškodoval, tistega usodne...