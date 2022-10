Dušan mrtev na gozdni poti, iskali so ga tudi z dronom

Od noči na nedeljo naprej je policija na širšem območju Šentvida – ki se razteza proti Toškemu čelu in naprej proti Polhograjskim Dolomitom – iskala 86-letnega upokojenca Dušana Voglarja, ta je izginil iz svoje hiše, v kateri so našli mrtvo njegovo enako staro ženo Nado Voglar. Po izpovedih sosedov naj bi bila dlje bolna, a to očitno ni bil razlog njene smrti.

Tragedija naj bi se zgodila že v soboto.

»Glede na prve podatke je smrt posledica kaznivega dejanja. Policisti opravljajo intenzivno kriminalistično preiskavo o vseh okoliščinah smrti. V povezavi s tem iščejo starejšega moškega, partnerja pokojne,« so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Dodali so, da Voglar ni nevaren za druge, veljal pa je tako za iskano kot za pogrešano osebo.

»Zbiranje obvestil in intenzivna iskalna akcija s pregledom terena je potekala vsak dan od nedelje, v njej pa je sodelovalo več policistov in pripadnikov posebne enote policije, teren smo pregledovali tudi s pomočjo drona,« je nekajdnevno iskanje Voglarja v policijskem poročilu povzela Aleksandra Golec s PU Ljubljana. V nedeljo so intenzivno prečesavali ceste in naseljeni del Šentvida, v naslednjih dneh pa jih je pot vodila vse globlje v gozdove. Njihovo iskanje se je zaključilo v četrtek dopoldne, ko so na gozdni poti našli pokojnega Voglarja, očitno je omagal.

Dan po tragičnem dogodku smo od bližnjih stanovalcev izvedeli, da okolica ni zaznala posebnih dogodkov pri zakoncih. Navzočnost policije v hiši, kjer so našli mrtvo ženo, sta v noči na nedeljo opazila le dva izmed naših sogovornikov. O pokojnikih ni bilo slišati žal besede; intelektualni par vsi opisujejo kot miren, vljuden in nekonflikten. Povedali so tudi, da je Dušan skrbel za Nado.

Kaj natančno se je zgodilo, policisti še preiskujejo. »Nadaljujemo zbiranje obvestil za ugotovitev vseh okoliščin smrti in morebitne povezave z včeraj najdeno osebo,« je sporočila Golčeva. Po pregledu dokazov ter drugih postopkih bodo podali poročilo na pristojno državno tožilstvo.