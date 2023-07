Drama v Črnomlju: v avtu zaklenjen otrok, nasilno ga je odprl in se poškodoval

Danes ob 14.28 se je na parkirišču v Kidričevi ulici v Črnomlju zaklenilo osebno vozilo, v katerem je bil otrok. Še pred prihodom gasilcev je lastnik nasilno odprl vozilo in se pri tem poškodoval.

Gasilci PGD Črnomelj so lastniku obvezali poškodovane roke in svetovali, da poišče nadaljnjo zdravniško pomoč, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Slovenijo in regijo je nedavno pretresla tragedija, v kateri je v razgretem avtomobilu umrl otrok. Več o tem v članku Pretresljiva izpoved moškega, ki je poskušal oživiti otroka.