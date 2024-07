Dostavljavec kradel pakete

O nenavadni kriminalni zgodbi poročajo policisti iz avstrijske Koroške, v njenem osrčju pa se je znašel 41-letni slovenski državljan z Mute, ki je sicer razvažal naročene pakete onstran Karavank. Že konec aprila je namreč avstrijske policiste zaposlilo izginotje naročenega paketa izpred večstanovanjske hiše v Šentpavlu v Labotski dolini.

Policisti z območja Volšperka so začeli preiskovati domnevno krajo in kmalu so spoznali, da bi bil lahko kradljivec paketa tudi uslužbenec večjega dostavnega podjetja.

Ko so iskali izginule pakete, so prišli do 41-letnega Slovenca. FOTO: Staš Ivanc

Prijet na meji

Po poizvedbah so dognali, da je pakete dostavljal 41-letni Slovenec, ki dela za manjše dostavno podjetje – a izvaja prevoze tudi za druge naročnike. S Slovencem so se nato dogovorili, da se bo v petek pri policistih oglasil na pogovor. Očitno pa se možakar ni nameraval držati dogovora, saj so ga četrt ure pred petkovim poldnevom avstrijski policisti ustavili na mejnem prehodu Labot (Vič), prek katerega je poskušal odpotovati v domovino. Toda zaustavili so ga in ga privedli na policijsko postajo.

V treh mesecih od kraje paketa v Šentpavlu pa so avstrijski možje postave zbrali številne informacije o skupno 15 krajah paketov, ki jih povezujejo z osumljenim Slovencem. Med drugim so ugotovili tudi, da je iz njegovega vozila konec marca izginilo 18 paketov. Tako ga sumijo, da je v Sloveniji priredil vlom v vozilo, ki ga je uporabljal za dostavo in je bilo med koncem tedna parkirano pred njegovo hišo, so zapisali v poročilu.

V pogovoru na policiji je 41-letnik zanikal obtožbe za vse primere ter navedel, da je pakete vedno vrnil v skladišče. Državno odvetništvo v Celovcu ga je po zaslišanju spustilo na prostost, od koder se bo soočil z očitki, ki jih bodo proti njemu strnili po koncu preiskave.