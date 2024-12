Domnevni ropar pravi, da ima čisti alibi

Dobri dve leti in pol po razveljavitvi obsodilne sodbe zaradi treh ropov je 43-letni Kamničan Miha Šest včeraj znova sedel na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča. A se sojenje ni začelo, saj je obtoženec pred kratkim preklical pooblastilo odvetniku, novi zagovornik po uradni dolžnosti Tomaž Pulko pa je senat pod vodstvom sodnice Sinje Božičnik prosil za preložitev, da se seznani s sodnim spisom.

Cirkus

Do tu sicer ni šlo povsem gladko, saj je narok potekal v precej napetem ozračju. Šest se je namreč razburjal zaradi prisotnosti medijev na javni obravnavi, češ da ni kos mesa ali pa klovn, pa tudi zaradi samega postopka, ki ga je označil za cirkus. Prepričan, da mu sodišče krši človekove pravice, denimo senatu ni hotel povedati niti osebnih podatkov. In čeprav je bil narok torej preložen in se še ni zagovarjal, je že zdaj sodnici sporočil, da ima »čisti alibi«.

Dve leti je bil v priporu, nato so ga izpustili. FOTO: Uroš Hočevar

Spomnimo, Miha Šest se je sredi prejšnjega desetletja po težavah v življenju v medijih pojavil kot nekdo, ki je obrnil nov list in postal pobudnik ulične vadbe v svojem domačem kraju, bolj znane kot street workout. Z njo je želel mladino spraviti od računalnikov, predvsem pa kriminala. A po prepričanju tožilstva se je nato vrnil na stara pota in med 12. in 17. marcem 2020 izvršil tri rope, policisti so ga prijeli kmalu po zadnjem.

Svoj roparski pohod je po očitkih iz obtožnice, ki jo je včeraj prebrala tožilka Alenka Mordej, začel v kamniški trgovini z oblačili Nina fashion in od trgovke z nožem izsilil 90 evrov. Naslednji dan je nož pokazal v tamkajšnji Tuševi drogeriji in trgovka mu je v strahu izročila 480 evrov. Njegova zadnja tarča je bil 17. marca Tuš Market Veronika, ki pa je na istem kamniškem naslovu kot njegovo domovanje. Eni od zaposlenih je nož s ploskim delom pritisnil na hrbet ter jo tako usmeril proti blagajni. Iz nje mu je dala 850 evrov. Trgovec iz iste trgovine ga je prepoznal po načinu hoje in konstituciji kot soseda in stalno stranko. Eden od pomembnih dokazov, da je bil res tam, so tudi sledovi njegovih obuval, črnih superg znamke Puma.

Avgusta 2021 ga je sodišče spoznalo za krivega. Upoštevajoč preklic pogojne kazni so mu izrekli enotno zaporno kazen tri leta in štiri mesece. A je višje sodišče zadevo razveljavilo. Obramba je v sklepnih besedah med prvim sojenjem sicer med drugim opozarjala, da so forenziki s četrto od skupno šestih stopenj verjetnosti ocenili, da bi najdene sledi lahko pustile obtoženčeve superge, kar je premalo glede na sodno prakso in dejstvo, da drugih dokazov, da je bil na kraju kaznivih dejanj, po mnenju obrambe ni. Med drugim naj bi ga v eni od ulic v Kamniku posnele videonadzorne kamere ravno v trenutku, ko se je dogajal prvi rop.