Dolenjska: Policija odkrila ukradeno gorivo in 67 živilskih izdelkov

Policiste PU Novo mesto so v četrtek nekaj po 15. uri poklicali na pomoč zaradi tatvine iz prodajalne na Mirni. Moška sta z dvorišča prodajalne namreč ukradla dve posodi z gorivom in pobegnila z opel astro. Na podlagi opisa so voznika izsledili. Ugotovili so, da gre za 46-letnika, s katerim je bil tudi mladoletnik.

Prevažala sta ukradeni posodi z gorivom in številne druge predmete, za katere nista znala pojasniti izvora in za katere policisti domnevajo, da so bili prav tako ukradeni. Vse so jima zasegli, zaradi poteka registracije ter drugih nepravilnosti na vozilu pa izdali še plačilni nalog. Prav tako so 46-letniku izdali plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe. Tatova bodo ovadili.

Ukradli večjo količino živil

Okoli 19. ure pa so na območju Mirne Peči ustavili voznika renault megana, ki ga je vozil 42-letnik, v vozilu pa so bili še trije potniki. V avtu so imeli 67 živilskih izdelkov, za katere niso znali pojasniti izvora. Pozneje je bilo ugotovljeno, da jih je četverica ukradla iz prodajalne v Ljubljani.

Hrano so jim zasegli, vse bodo ovadili, 42-letniku pa so zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog. Ugotovili so tudi, da vozilo ni veljavno registrirano, zato so mu preprečili nadaljnjo vožnjo in odvzeli registrske tablice.