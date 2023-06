Do nesrečne pohodnice skozi luknje v oblakih

Letalska policijska enota je minuli konec tedna z ekipo za reševanje v gorah opravila tri reševanja, že v začetku tega meseca pa je bila aktivirana tudi za pomoč pri iskanju pokojnega Mateja Kravosa na Gradiški Turi nad Vipavo, o čemer smo poročali, pa tudi za reševanje poškodovane pohodnice na območju Raduhe. Dva poškodovanca sta bila tujca, državljana Nemčije in Poljske, sporočajo s policije in poudarjajo, da so se zadnje tri nesreče zgodile na dneve, ko so bile napovedane nevihte.

Minuli konec tedna v soboto je imela sicer veliko srečo pohodnica, ki je zdrsnila in si huje poškodovala nogo na Rdečem robu nad Tolminom. Gre namreč za pot, ki ni obljudena, a jo je opazil naključni mimoidoči in ji pomagal, vendar se je moral za klic v sili zaradi slabega telefonskega signala tudi sam najprej spustiti precej nižje. »Po klicu se je vrnil do nje in počakal na helikoptersko ekipo, ta se je do nje prebijala v zelo spreminjajočih se razmerah in skozi luknje v oblakih. Kraj, kjer je bila ponesrečenka, je bil namreč v nekajstometrski bazi oblakov,« smo izvedeli.

Stoodstotne varnosti ni

V letalski policijski enoti, ki je minulo soboto sodelovala na spominski slovesnosti na Okrešlju, kjer je 10. junija 1997 na vaji helikopterskega reševanja življenje izgubilo pet srčnih gorskih reševalcev, se še kako zavedajo, da stoodstotne varnosti ni. Za njih je to še vedno zelo boleč spomin na dogodek, ki se ne bi smel nikoli zgoditi. »Ugasnila so življenja tistih, ki so do takrat vedno pomagali pri reševanju življenj drugih,« poudarjajo.

Obiskovalci gora naj ne zahajajo s poti in naj ne zanemarijo vremenske napovedi.

Vse, ki se ozirajo v višave, pa policisti opominjajo, da so trenutne razmere v gorah ponekod še povsem zimske. »Trenutno največjo nevarnost predstavljajo predvsem padci, zdrsi, odlomi skal in podcenjevanje nevarnosti. Obiskovalce gora zato pozivamo, naj bodo dobro pripravljeni, ustrezno opremljeni, naj ne zahajajo s poti in naj ne zanemarijo vremenske napovedi, ki je bila v zadnjih dneh zelo točna,« poudarjajo.

Velja pa tudi, naj hodijo vsaj v dvoje. »Zelo naj pazijo na območjih, kjer so možni odlomi in padanje skal, turo pa naj zaključijo v vidnem delu dneva. Če niso prepričani o svojih sposobnostih in ne poznajo poti, si lahko zagotovijo tudi pomoč planinskih in gorskih vodnikov. Izberejo naj take, ki so za dejavnost usposobljeni in registrirani,« so še dodali.