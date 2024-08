»Žal mi je za to, kar sem počel. Bil sem nepremišljen. Oškodovanca sem poznal in zdaj sva v dobrih odnosih, večkrat se tudi slišiva po telefonu. V začetku mi je moje početje zameril, zdaj pa sva prijatelja,« je bil na novomeškem okrožnem sodišču skesan 20-letni Rasim Gaković, ki je moral na zatožno klop sesti zaradi očitkov o izsiljevanju, za kar kazenski zakonik predvideva do 5 let zapora. A mladenič, ki živi v Novem mestu, sicer pa je državljan Bosne in Hercegovine, jo je kar dobro odnesel, obsojen je bil zgolj na pogojno kazen osem mesecev zapora v preizkusni dobi dveh let. Dijak iz Novega...