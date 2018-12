LJUBLJANA – Ob 17.05 je na Komanovi ulici v Ljubljani osebno vozilo trčilo v reklamni drog. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so nudili prvo pomoč vozniku, ki je doživel srčni zastoj, do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči Ljubljana, ki so voznika na kraju oskrbeli in prepeljali v klinični center Ljubljana, poroča Uprava za zaščito in reševanje.