Celjana iz najemniškega stanovanja vrgel Koprčan. Pri tem je uporabil nož

Koprski policisti so v soboto ob 5.06 prejeli obvestilo 44-letnega Celjana, ki je prijavil, da ga je iz najemniškega stanovanja vrgel stanodajalec, sicer 46-letni Koprčan, ter mu pri tem grozil z nožem. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje grožnje.

45-letni moški razbijal po stanovanju, bivšo udaril v glavo

Ob 7.40 so bili postojnski policisti napoteni v eno od stanovanj v okolici Postojne, kjer je prišlo do spora med bivšima partnerjema. Pri tem je 45-letni moški doma razgrajal, premetaval in razbijal predmete po stanovanju, medtem je bivšo partnerko tudi udaril v glavo, pograbil kuhinjski nož in grozil, da se bo zabodel. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe.