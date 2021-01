Celjan je grozil mariborskim profesorjem

Zaseženi revolver je bil v osnovi startno oziroma plinsko orožje, ki je bilo predelano v strelno orožje.

Ovadili tudi očeta

Čeprav je poskušal prikriti svojo identiteto tako, da je ukradel tujo, so policisti izsledili 28-letnega Celjana, ki je grozil mariborskim profesorjem. »Policisti so uspešno preiskali sedem kaznivih dejanj grožnje in zlorabo osebnih podatkov, storjenih med avgustom 2019 in marcem 2020, na škodo več profesorjev, zaposlenih na dveh mariborskih fakultetah,« je namreč včeraj sporočil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor.V kriminalistični preiskavi so prišli na sled 28-letnemu Celjanu in ga ovadili. »Osumljeni je ustvaril e-naslov in uporabniški račun v storitvi google mail z osebnimi podatki zaposlene na eni izmed fakultet, s katerega je na uradne e-naslove oškodovancev posredoval pisma z grožnjami zoper njihovo življenje,« je povedal Šadl in dodal: »Na podlagi zbranih obvestil so policisti PP Maribor I podali pobudo za pridobitev odredbe za hišno preiskavo, ki jo je izdalo okrožno sodišče v Mariboru.«V začetku junija 2020 so policisti potrkali na vrata osumljenčevega doma in opravili hišno preiskavo, med katero so mu zasegli razne elektronske naprave. Te so poslali v pregled in zavarovanje dodatnih dokazov na oddelek za računalniško preiskovanje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor. »Pri pregledu zaseženih naprav se je potrdil utemeljen sum, da so bila grozilna sporočila poslana prav s teh naprav ter da jih je pošiljal osumljeni,« je povedal Šadl.Med hišno preiskavo pa so policisti pri osumljenem našli in mu zasegli tudi revolver, za katerega ni imel ustreznega dovoljenja, za kar so mu že izdali odločbo o prekršku. Zaseženi revolver je bil sicer v osnovi startno oziroma plinsko orožje, za katero so kriminalistični tehniki ugotovili, da je predelano v strelno orožje. Celjan ga je dobil od svojega očeta. »Ker je oče preuredil strelno orožje, so policisti tudi njega ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njim,« je še povedal Šadl.Dodal je, da je za kaznivo dejanje grožnje zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do šestih mesecev, za kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov je zagrožena kazen zapora od treh mesecev do treh let, za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njim pa se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.