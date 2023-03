Če ne bi bilo patrulje v bližini, ne bi preživela, Luka ji je s sekiro odsekal palec

Pol leta po septembrskem brutalnem napadu s sekiro in nožem na mlajšo žensko v mestnem parku v Mariboru je tamkajšnje tožilstvo po končani sodni preiskavi vložilo obtožnico zaradi poskusa umora zoper 23-letnega Luko Gašpariča.

Ta je dekle, v katero je bil zagledan, hotel umoriti, kar bi mu zagotovo tudi uspelo, če ne bi vpitje žrtve doseglo policijske patrulje, ki je bila na obhodu parka, ter mlajše ženske in moškega, ki sta krike bolečine slišala vse do študentskega naselja ob Tyrševi ulici, je prepričano tožilstvo.

Na napad se je dobro pripravil

Žensko je večkrat zabodel v trebuh, jo porezal po obrazu, ušesu, udaril v glavo in ji s kuhinjsko sekiro odsekal palec, na napad pa se je dobro pripravil, saj je med izživljanjem nad dekletom nosil rokavice, očitno z namenom, da bi zabrisal svoje sledi. Nato je kraj napada zapustil, a se je pozneje vrnil po pozabljen nahrbtnik.

Preiskovalci in tožilstvo so prepričani, da je nazaj prišel predvsem zato, da bi se prepričal, ali je dejanje dokončal. Takrat so bili v parku že policisti – povezali so ga z grozljivim zločinom in ga aretirali, po izteku policijskega pridržanja pa je preiskovalni sodnik zoper njega odredil pripor, v katerem je še vedno.

Po informacijah Večera je njegov zagovornik Žiga Podobnik dosegel, da je Višje sodišče v Mariboru iz sodnega spisa izločilo precej pomembna dokaza – obtoženčev mobilni telefon in oblačila, ki so mu jih zasegli v času prijetja. To naj bi se zgodilo zaradi zapleta, povezanega z Gašparičevo aretacijo.

V sodni preiskavi je namreč zatrjeval, da ga na kraju prijetja policisti niso seznanili, zakaj mu je bila odvzeta prostost, in ga poučili o njegovih pravicah. Ker v preiskavi nobeden od zaslišanih policistov ni vedel povedati, ali je osumljenega kdo seznanil z njegovimi pravicami oziroma kateri policist je bil to, je višje sodišče pritrdilo obrambi. Ni pa ji sledilo tudi v zahtevi za izločitev preostalih, prav tako zelo trdnih dokazov proti obtoženemu poskusa umora, med katerimi še vedno ostaja morilsko orodje.