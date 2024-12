Burna noč v v okolici Novega mesta: v varnostnika vrgel kozarec, ta uporabil plinski razpršilec

V soboto okoli 2.30 so se policisti PP Novo mesto odzvali klicu na pomoč iz gostinskega lokala v okolici Novega mesta, kjer naj bi nekdo napadel varnostnika. Vzpostavili so javni red in mir in ugotovili, da se je 25-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, sprl z varnostnikoma, ki sta z njim nameravala opraviti postopek.

V varnostnika vrgel kozarec, ta uporabil plinski razpršilec

To jima je poskušal preprečiti in vanju vrgel kozarec in poskušal pobegniti. Varnostnika sta zoper njega uporabila plinski razpršilec. Policisti so 25-letniku odvzeli prostost in zaradi upiranja uporabili prisilna sredstva. Vse okoliščine še preiskujejo in bodo na podlagi ugotovitev zoper njega ustrezno ukrepali.