Buren četrtkov večer v Idriji: udaril ga je z lesenim predmetom

V četrtek v večernih urah je bila policija obveščena, da sta se na območju Idrije fizično sprla dva mlajša moška (stara 19 in 20 let).

V sporu je eden od udeležencev spora drugega moškega udaril z lesenim predmetom in ga lažje telesno poškodoval (ima poškodbo glave) in so ga zdravniško oskrbeli v Zdravstvenem domu Idrija in nato preventivno napoten v ljubljanski klinični center na nadaljnje zdravljenje.

Policisti Policijske postaje Idrija primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja lahka telesna poškodba.