Brezposelna trgovka švercala ilegalce

Dve leti in devet mesecev zapora je kazen, na katero je bila obsojena 46-letna Tetiana Dabizha, Ukrajinka, ki pa zdaj živi v Nemčiji. Po poklicu je prodajalka, a ni zaposlena, dobiva pa socialno podporo. Očitno ji ta ne zadošča za življenje, zato si je želela kak evro pridobiti z nezakonitimi posli. V začetku marca letos so jo dobili metliški policisti, ko je v mazdi prevažala osem ilegalcev, med njimi dva otroka, stara 5 in 7 let, ki nista imela sedežev, sedela sta v naročju staršev. Turške državljane je želela iz Zagreba prepeljati do Italije, njihov cilj pa sta bili Nemčija in Nizozemska. ...