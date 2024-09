Brez besed ... tudi to so ukradli s travnika

S PU Novo mesto poročajo o vlomih in tatvinah. V Žužemberku je v noči na 18. 9. nekdo vlomil v gostinski lokal in odtujil predalnik z menjalnim denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 800 evrov škode.

Na Kandijski cesti v Novem mestu je med 17. 9. in 18. 9. neznanec skozi okno vlomil v prodajalno in odtujil okoli 300 evrov. V noči na 18. 9. je v Črnomlju nekdo vlomil v poslovne prostore prodajalne in odtujil denar in darilne bone. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1600 evrov škode.

Okoli 12. ure je na parkirnem prostoru prodajalne na Šentjernejski cesti v Novem mestu nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila, s prednjega sedeža odtujil denarnico z gotovino in dokumenti. Lastnica je oškodovana za več kot 2000 evrov. Med 13. 9. in 18. 9. je v Ručetni vasi nekdo skozi okno vlomil v počitniško hišo. Odtujil ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

S travnika pri naselju Šedem na območju Krškega je nekdo odtujil električnega pastirja in akumulator. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.