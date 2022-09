Kranjski politik Zoran Stevanović se je v obdobju epidemije z lokalnega nivoja dvignil na vsedržavni; sodeloval je na parlamentarnih volitvah in pobral za marsikoga nedosegljivih 34 tisoč glasov. Pravkar forsira svojo kandidatko za predsedniške volitve, dasiravno so glavni teren za Stevanovića lokalne volitve, kjer je nazadnje s podporo nekdanjega skakalca Roberta Kranjca šele v drugem krogu leta 2018 moral priznati poraz proti aktualnemu županu Matjažu Rakovcu. Spori med oblastjo in opozicijo so se iz kranjskih občinskih prostorov prenesli tudi v sodne dvorane, Stevanović pa ima zaradi svojih...