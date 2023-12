Bo Aljaž, ki je z nožem zaštihal ženinega bivšega, v ponedeljek le slišal sodbo?

Na mariborskem sodišču se bo v ponedeljek predvidoma sklenilo sojenje Aljažu Verhovniku zaradi obtožb za poskus uboja januarja lani v Poljčanah.

Čeprav je krivdo priznal, je višje sodišče sodbo razveljavilo. FOTO: Aleš Andlovič

Sodni senat pod vodstvom sodnice Maše Blažeka je glavno obravnavo želel skleniti že oktobra, a je tožilka Tadeja Majcen tik pred zaključkom spremenila vsebino obtožnice. Aljaža Verhovnika zdaj bremeni le še poskusa uboja, obtožbe zoper njegovo ženo Patricijo, ki ji je očitalo pomoč pri tem dejanju, pa je umaknilo. Verhovnikov zagovornik Igor Weindorfer je terjal čas za to, da se lahko izreče o novi obtožnici ter po potrebi spremeni obrambo ali vsaj prilagodi sklepne besede, ki bodo na vrsti v ponedeljek.

Napad priznal, višje sodišče sodbo razveljavilo

Spomnimo, da je Aljaž Verhovnik maja lani priznal napad na nekdanjega partnerja svoje žene Dominika Motalna in bil za poskus umora obsojen na sedem let zapora, a je višje sodišče sodbo razveljavilo.

Patricija Verhovnik je bila rešena postopka. FOTO: Aleš Andlovič

Obdolženi je bil priznal, da se je poskusil znebiti oškodovanca zaradi spora zaradi očetovstva njegove sedanje žene z njenim bivšim partnerjem. Opremljen z nožem, rokavicami in koničastim orodjem ga je počakal zvečer pred njegovim domovanjem in ga v tistem, ko je bil ta s hrbtom obrnjen proti njemu, najmanj trikrat zabodel v predel reber, ušesa in vratu. V bolnišnici so ugotovili, da je lažje ranjen.