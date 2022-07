Patricija trdi, da ji niso dali pravnega poduka

V nadaljevanju predobravnavnega naroka zoper 21-letno Patricijo Verhovnik, ki jo obtožnica bremeni pomoči pri poskusu umora januarja v Poljčanah, so na mariborskem okrožnem sodišču včeraj o prijetju in zasegu telefona obtoženi govorili policist, kriminalist in njena mati.

Poskus umora se je zgodil 16. januarja letos v poznih večernih urah, ko se je 24-letni Aljaž Verhovnik pripeljal v Poljčane in enako starega oškodovanca pričakal v bližini njegovega doma, da bi ga umoril. Oškodovanec je bil prej tudi partner Verhovnikove in je na sodišču sprožil postopek ugotavljanja očetovstva.

Še preden se bo začelo sojenje, bi obdolžena rada dokazala, da ji je bil telefon zasežen nezakonito.

Verhovnik je bil v začetku maja po priznanju krivde za poskus umora na predobravnavnem naroku obsojen na sedem let zapora, njegova žena Patricija pa pomoči pri tem ni priznala. Obramba zdaj še pred sojenjem poskuša z zahtevo za izločitev dela dokazov, povezanih z zaseženimi telefoni. Njen zagovornik Urban Seničar je namreč zahteval izločitev privolitve obtožene policistom za odvzem enega od dveh njenih mobilnih telefonov. Prvega so ji zasegli ob njenem pridržanju 18. januarja, drugega pa ob zaslišanju na mariborski policijski upravi.

Policist PP Šmarje pri Jelšah, ki je 18. januarja na domu obtožene vodil postopek, je včeraj znova stopil na prostor za priče. Po ogledu posnetka varnostne kamere pri hiši, na katerem se razločno sliši le odpiranje vrat in avtomobilski hrup, je dejal, da še vedno misli, da je bila obtožena ustrezno seznanjena z vsemi pravicami in pravnimi pouki. »To je alfa in omega, ko greš komu odvzeti prostost,« je poudaril.

Obdolžene včeraj ni bilo na sodišče. FOTO: Marko Feist

Povedal je, da je postopek potekal brez posebnosti. Ko so prišli na dom, jim je odprla vrata in povedali so ji, zakaj so prišli. Verhovnikova se ni upirala, a je povedala, da je noseča in mora zato vzeti s seboj nekaj stvari, zato so jo policisti spremljali v hišo. Ob tem so ji po njegovih trditvah večkrat pojasnili, kakšen je postopek, in ji dali vse potrebne informacije, največ v vmesnem prostoru med verando in hodnikom. Ob odhodu je s sabo vzela telefon in policisti so ji po njegovih besedah povedali, da ji ga bodo zasegli.

Policist je ponovil, da so ji odvzeli prostost in zasegli telefon na zahtevo mariborskih kriminalistov, ki so njegovo ekipo napotili na dom Verhovnikove. Eden od kriminalistov, ki je bil včeraj vabljen na sodišče, je povedal, da je obtoženi zasegel telefon njegov sodelavec v pisarni, drugih podrobnosti se ni spomnil.

Prvi mobilni telefon so ji zasegli ob pridržanju, drugega ob zaslišanju na mariborski policijski upravi. FOTO: Blaž Samec

Na predlog obrambe je pričala tudi mati obtožene, ki je prav tako povedala, da je vrata policistom odprla obdolžena, sama pa je šla nekoliko pozneje pogledat, kaj se dogaja. Kot je dejala, ni slišala kakšnega pravnega poduka. »V hiši ji niso povedali nič,« je zatrdila. Dodala je, da je medtem začel jokati otrok in ga je poskušala potolažiti, zato ni bila ves čas navzoča pri postopku. Je pa videla, da je hči vzela telefon, ki ga je imela na mizi na verandi, in ga izročila policistu.

Sodišče želi slišati še pojasnila policistke, ki je bila udeležena v postopku, a te zaradi dopusta včeraj ni bilo, zato je sodnica Danila Dobčnik Šošterič razpisala nadaljevanje predobravnavnega naroka 25. julija. Takrat bo sodišče na predlog obrambe poskušalo pridobiti dopis kriminalistov policistom v Šmarju pri Jelšah, s katerim so odredili pridržanje Verhovnikove. Te včeraj ni bilo na sodišče, po besedah njenega zagovornika je morala ostati doma pri otroku.