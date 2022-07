Blejski policisti najdbo predali naprej

Iz Policijske uprave Kranj so sporočili, da so blejski policisti včeraj obravnavali prijavo najdbe starih eksplozivnih sredstev. Postopek so prevzeli strokovnjaki civilne zaščite.

V primeru najdbe eksplozivnih sredstev, se jih ne dotikamo. Odstranimo se z območja, najdbo prijavimo na številko 112 ali 113 in do prihoda interventnih služb preprečujemo dostop drugim osebam do kraja.