Bik ga je napadel, na pomoč gasilci

V torek ob 20.27 je v naselju Šentpavel, občina Ljubljana, bik napadel občana. Gasilci PGD Sostro so pomagali reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi in prenosu poškodovanca, slednji so ga v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.