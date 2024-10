Belorusu odškodnina za slovenski pripor, 396 dni se je tresel, da ga bomo izročili domovini

Ker se je skupaj 396 dni v priporu tresel, da ga bomo izročili domovini, kjer je še vedno uzakonjena smrtna kazen, je Belorus, ki je bil kasneje izpuščen iz (neutemeljenega) pripora, zoper našo državo vložil odškodninsko tožbo. Sodišče mu je že pred časom pravnomočno prisodilo 30.600 evrov, a se je z zahtevo za revizijo obrnil na vrhovno sodišče. Za dogodek izpred 13 let je državi naložilo, naj mu izplača še dodatnih 16.430 evrov z zamudnimi obrestmi od leta 2015.

Prestrašil družino

Trenutek, ko se je 51-letni beloruski državljan, ki je prej 21 let delal in živel v Nemčiji, julija 2011 pripeljal na mejni prehod Jelšane, bo torej državo drago stal. Začelo se je že takoj, ko so mejni organi ugotovili, da je za njim razpisana tiralica Interpola Minsk, saj je policist očitno nepotrebno ob aretaciji vanj uperil pištolo in prestrašil celotno družino. Tega varnostna presoja v konkretnem položaju namreč ni zahtevala, saj takšnega ravnanja z ničimer ni izzval. »S tem ko je policist vpričo družine vanj meril s pištolo, je posegel v mirno družinsko življenje ter v njegovo dostojanstvo,« so ugotovili sodniki. To pa je pravno priznana oblika nepremoženjske škode.

Celo po intervenciji ustavnega sodišča je okrožno sodišče še enkrat odločilo, da se ga izroči Belorusiji.

Belorusa so nato priprli, ves čas pa je bil torej zaskrbljen zaradi morebitne izročitve Belorusiji. »Gre za utemeljen strah, ki je preveval 396 dni njegovega življenja, strah, pred katerim ni mogel ubežati, ko pa je bil vendar v priporu. Tak strah je neznosen tako po času kot po intenziteti. Gre za kronični strah, ki prehaja v anksioznost,« so ugotovili sodniki. Višje sodišče je sicer ocenilo, da takšen strah ne more iti v škodo naše države, saj samo prijetje ne glede na dejstvo, da kasneje ni prišlo do kazenskega postopka in je bil izpuščen, ni bilo protipravno. Škoda zaradi prestanega strahu bi zato morala iti kvečjemu v breme države prosilke, v konkretnem primeru Belorusije.

Zaradi pripora je možakar, ki je tožil Slovenijo, izgubil zaposlitev za določen čas.

A so vrhovni sodniki opozorili, da je škoda nedvomno nastala zaradi ravnanja naših sodišč in da se država ne more razbremeniti odškodninske odgovornosti, češ da je Belorusija izdala mednarodno tiralico. Še več. Sprva je okrožno sodišče v Kopru namreč odločilo, da se ga izroči, odločitev pa je potrdilo višje sodišče. Celo po intervenciji ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da je bila Belorusu kršena pravica do osebne svobode, in je sklep razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje, je to še enkrat odločilo, da se ga izroči Belorusiji. V drugo pa je avgusta 2012 takšen sklep razveljavilo višje sodišče in ga nemudoma izpustilo na prostost. Takšen strah pred brezpravjem, ki ga je preveval več kot eno leto, meni vrhovno sodišče, pa je torej okoliščina, ki je sodišče neutemeljeno ni upoštevalo, zato so mu odškodnino za nepremoženjsko škodo zvišali na skupno 36.230 evrov. Še 10.800 evrov pa so tožniku, ki je zaradi pripora izgubil zaposlitev za določen čas, prisodili za premoženjsko škodo.