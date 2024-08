Barval fasado in padel s strehe

V četrtek, 29. avgusta, ob 9.14 so bili mariborski policisti obveščeni o padcu s strehe v okolici Ptuja. Do nesreče je prišlo med barvanjem fasade na stanovanjski hiši.

Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da je 41-letnik pri opravilih padel, ko se je vzpenjal z lestve na streho objekta, nakar je padel na teraso. Poškodoval si je nogo in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico na Ptuju, kjer so telesno poškodbo opredelili kot hudo.

Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih in drugih ugotovitvah obveščali ptujsko okrožno državno tožilstvo.