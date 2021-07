Avto prevrnjen, oseba ujeta v njem

V torek ob 20.14 se je na Šolski ulici v Zgornji Polskavi (občina Slovenska Bistrica) osebno vozilo prevrnilo na bok.



Gasilci PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili osebo, odklopili akumulator, nevtralizirali po vozišču iztekle motorne tekočine in osvetlili kraj nesreče. V nesreči poškodovano osebo so reševalci NMP Slovenske Konjice oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.

