Art in Stefan aretirana v Bosni

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je na svojih spletnih straneh objavilo, da sta Slovenca osumljena, da sta s ponarejenimi bankovci za 200 evrov plačevala na bencinskih servisih. Dežurni tožilec ju je po aretaciji zaslišal, nato pa sodišču Bosne in Hercegovine za oba predlagal uvedbo pripora.

»Pripor je predlagan za Stefana Mariana Tovilovića Kalamanda (letnik rojstva 1999) iz Ljubljane in Arta Okorna (2003) iz Kranja, oba sta državljana Slovenije. Osumljencema je očitano, da sta v začetku aprila letos v promet spravila večjo količino ponarejenih bankovcev za 200 evrov. V več primerih sta z njimi plačevala na bencinskih črpalkah na območju občin Doboj in Prijedor,« je zapisano na spletni strani tožilstva. Dodajajo še, da je odreditev pripora nujna zaradi begosumnosti, saj bi kot tuja državljana z odhodom in Bosne in Hercegovine postala nedosegljiva tožilstvu in sodišču.

S ponaredki sta plačevala na bencinskih črpalkah na območju občin Doboj in Prijedor. FOTO: Getty images

Že prej so o njunem prijetju poročali dobojski policisti. V sodelovanju s pripadniki PP Kotor Varoš so mladeniča aretirali v nedeljo in ju ovadili zaradi štirih kaznivih dejanj ponarejanja denarja, ki naj bi jih na njihovem območju zagrešila 9. aprila. »Med hišnimi preiskavami objektov in vozila na območju Kotor Varoša so policisti našli predmete, ki so jih lahko povezali s kaznivimi dejanji,« so dodali na PU Doboj.

Okorn in Kalamanda sta sicer osumljena po 205. členu bosanskega kazenskega sodnika, ki veleva: »Kdor izdela ponarejeni denar s ciljem, da ga bo spravil v obtok, in kdor ga spravi v obtok, se kaznuje s kaznijo zapora od enega do desetih let.« ​