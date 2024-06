Abramov preveč vznemirjen za razprave

Julija lani je bil Sebastien Abramov na celjskem okrožnem sodišču obsojen, da je 15. marca 2015 na zahrbten način in iz nizkotnih nagibov s polavtomatsko puško ustrelil svoje takratno dekle, 24-letno Saro Veber. Za umor v družinski hiši Vebrovih v Pernovem pri Žalcu mu je prvostopenjsko sodišče izreklo 27 let zaporne kazni, a je pri tem upoštevalo, da ni prestal še nekaterih drugih kazni, za katere je bil prav tako že obsojen. Med njimi za goljufijo v aferi odrezana roka. Kazni mu je zato združilo v enotno kazen 30 let zapora. Takšno kazen je za Abramova predlagal tudi tožilec Gorazd Kacijančič, ki za obtoženca ni našel niti ene olajševalne okoliščine.

Abramov tedanji zagovornik Dušan Tanko je takoj po izreku sodbe napovedal pritožbo, ki jo je včeraj obravnaval senat višjega sodišča. Potekala je brez prisotnosti obtoženega. Abramov je namreč svojemu že šestemu odvetniku, Antoniu Novaku, in sodnikom pisno sporočil, da se seje ne namerava udeležiti, ker da ga vse skupaj preveč obremenjuje in vznemirja. Ko je odvetnik ob koncu seje prebral njegovo celotno pismo, pa je v njem še enkrat poudaril, da ga bo ta »nesreča« obremenjevala vse življenje. In še, da je oškodovanko ljubil in ji nikoli ni želel nič slabega.

Že šesti odvetnik Sebastiena Abramova je Antonio Novak, ki je spisal tudi pritožbo na sodbo prve stopnje za višje sodišče.

Prekršil vsa pravila o ravnanju z orožjem

Abramov je Saro umoril na zahrbten način, je zaključilo prvostopenjsko sodišče, saj je pripravil načrt in zatrjeval, da je bila puška pokvarjena. A Abramov naj bi zavedno prekršil vsa pravila o pravilni uporabi orožja, ki jih je dobro poznal, saj puške drugače ne bi uperil v oškodovanko. Nenavadno je bilo tudi obnašanje obtoženega po dogodku. Večina je njegovo vpitje na pogrebu označila za ekscesno in pretirano, nasprotno pa v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, kamor so ga odpeljali takoj po dogodku, niso zaznali, da bi bil zelo potrt, in tudi s pogreba se je vrnil urejen. Ves čas pa je prejemal enako terapijo.

Pri sodbi, kot je bila Abramovu izrečana lani, vztrajata okrožni državni tožilec Gorazd Kacijančič (levo) in višji državni tožilec Darko Oprešnik. FOTO: Mojca Marot

Prvostopenjsko sodišče se je ukvarjalo tudi z Julijo Adlešič, znano iz afere odrezana roka, s katero je bil Abramov v razmerju še pred tragičnim dogodkom. Razmerje sta imela glede na izpovedi nekaterih prič že dve leti, a sta morala to skrivati, zato je sodišče zaključilo, da nikakor ni šlo za nesrečno naključje. Abramovov zagovornik je v pritožbi temu oporekal, češ da okoliščine, ki bi kazale na takšen zaključek, niso bile ustrezno obrazložene, sodba pa da temelji zgolj na indicih oziroma domnevah. Zato pričakuje bodisi razveljavitev sodbe in začetek novega sojenja pred novim senatom ali prekvalifikacijo iz umora v povzročitev smrti iz malomarnosti.