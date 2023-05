59-letna kolesarka povzročila nesrečo, v kateri se je huje poškodovala

V ponedeljek ob 16:20 se je na kolesarski stezi pred krožiščem v Vipavi (Vojkova ulica) zgodila prometna nesreča III. kategorije z udeležbo dveh kolesarjev.

V nesreči se je kolesarka poškodovala. Policisti so ugotovili, da sta 59-letna kolesarka (povzročiteljica) in mlajši kolesar (otrok) vozila en za drugim po kolesarski stezi proti Goriški cesti. Za krožiščem je na kolesarski stezi omenjena kolesarka zavila levo z namenom, da bi prečkala Goriško cesto v smeri tamkajšnjega gasilskega doma, pred tem pa spremembe smeri vožnje ni nakazala z vodoravno odročeno roko.

Brez kolesarske zaščitne čelade

V tistem trenutku je po njeni levi strani z namenom vožnje naravnost mimo peljal mlajši kolesar, ki je s prednjim delom svojega kolesa trčil v levi bok kolesarke. Slednja je po trku padla na levi bok in se predvidoma huje poškodovala (poškodba leve roke), med vožnjo ni uporabljala kolesarske zaščitne čelade. Mlajši kolesar (otrok) v prometni nesreči ni bil poškodovan.

Po nezgodi so na kraju posredovali prometni policisti in gasilci GRC Ajdovščina in reševalci NMP ZD Ajdovščina, ki so poškodovanko po nudeni oskrbi na kraju z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Novogoriški prometni policisti bodo po razjasnitvi vseh okoliščin prometne nesreče podali ustrezen ukrep.