44-letnik v UKC Maribor grozil zdravniku in varnostniku

Policisti so v četrtek ob 11.08 posredovali v UKC Maribor, kjer je bil 44-letni moški agresiven in grozil zdravniku ter nato še varnostnikom. Ker je pod vplivom alkohola kršil javni red in mir in je kljub posredovanju policistov obstajala nevarnost, da bo nadaljeval s kršitvijo, je bil pridržan do iztreznitve, so sporočili s PU Maribor.