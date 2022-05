44-letnik umrl, dva hudo poškodovana, v nesreči menda udeležen tudi policist

Na štajerski avtocesti, iz smeri Slovenske Bistrice proti Tepanju, je ponoči v trčenju dveh osebnih vozil umrl 44-letni državljan Romunije. Še dve osebi sta bili huje poškodovani, ena pa lahko, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kaj se je zgodilo?

Policisti mariborske policijske uprave so bili o nesreči obveščeni ob 23.24. Kot so zapisali v današnjem sporočilu, je po doslej znanih informacijah 49-letnik z osebnim avtomobilom, v katerem sta bila še dva potnika, peljal proti Tepanju, ko je zapeljal z levega prometnega pasu na desnega in pri tem trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 44-letni državljan Romunije.

Državljan Romunije je po trčenju, ko je vozilo odbilo prek prometnega pasu za počasna vozila in v varnostno betonsko ograjo, padel iz vozila. V nesreči se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl. Po doslej znanih informacijah sta bila huje poškodovana tudi dva potnika v prvem osebnem avtomobilu, tretji pa lahko.

Nesrečo prevzel oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb

O nesreči so obvestili dežurno državno tožilko in dežurno preiskovalno sodnico, ki sta se udeležili ogleda kraja nesreče. Ker naj bi bil v prometni nesreči udeležen policist Policijske uprave Celje, je preiskavo nesreče prevzel oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva.