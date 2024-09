43-letnik šel mimo policistov, ko so ti zavohali nekaj sumljivega

V četrtek okoli poldneva so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica pri opravljanju nalog policije na območju Ajdovščine izvedli postopek s 43-letnim moškim.

Ugotovili so, da je imel pri sebi nahrbtnik, iz katerega se je širil močan vonj, zato so policisti posumili, da 43-letnik v nahrbniku prevaža prepovedano drogo konopljo. V nadaljevanju je moški novogoriškim kriminalistom prostovoljno izročil tri pvc vrečke z vsebino posušenih delcev zeleno-rjave rastline, ki so bile skupaj težke en kilogram.

FOTO: PU Nova Gorica

Kot pišejo policisti, je bila konoplja namenjena prodaji.

Če bodo analize potrdile, da gre za konopljo, bodo 43-letnega osumljenca skladno z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Neupravičena proizvodnja in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po prvem odstavku 186. člena KZ-1).

***

186. člen

(1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje ali dajanja v promet kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, ali sredstva ali sestavine, ki se uporabljajo za postopke, ki so razvrščeni kot nedovoljeni v športu, ali postopke, ki so razvrščeni kot nedovoljeni v športu, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.