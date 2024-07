42-letnik zadet prevažal otroke v vozilu, ki sploh ne bi smelo biti na cesti

Policisti so v soboto nekaj po 22. uri med opravljanjem nalog na območju avtocestnega postajališča Zaloke zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila volkswagen passat, na katerem zadaj ni bilo nameščene registrske tablice.

Policisti so ugotovili, da je 42-letni voznik prevažal otroke, ki niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom, v vozilu pa je bilo tudi več oseb, kot je to dovoljeno oziroma več kot je v vozilu sedežev. Med postopkom so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in tehnično neizpraven avtomobil z nameščeno registrsko tablico, ki pripada drugemu vozilu. V avtomobilu ni bilo predpisane opreme, nameščene so bile različne pnevmatike.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki je bil pozitiven na opijate, odrejen strokovni pregled pa je odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.