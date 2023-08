30-letnica v okolici Trebnjega praznovala rojstni dan, ko so prišli policisti sledilo tole

Policisti so v nedeljo okoli 2. ure zjutraj zaradi glasne glasbe posredovali v okolici Trebnjega, kjer je 30-letnica praznovala rojstni dan. Ker prisotni niso upoštevali ukazov in niso želeli zmanjšati hrupa, so policisti odredili začasni izklop elektrike. Po grožnji so glasbo prekinili, policisti pa preklicali izklop, so sporočili s policije.

Takoj po obisku policije je 43-letni sorodnik slavljenke nadaljeval z glasnim predvajanjem glasbe, ostali prisotni pa niso zmanjšali hrupa, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Učinkovita pa je bila grožnja z izklopom elektrike, saj so glasbo čez nekaj minut prekinili, policisti pa preklicali dežurnega električarja, ki je bil že obveščen o odredbi za izklop elektrike. 43-letniku bodo policisti napisali plačilni nalog.