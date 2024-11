22-letnik kradel na bencinskem servisu na Tržaški cesti. Zanj se ni dobro končalo

Ponoči so bili policisti obveščeni o sproženem vlomnem alarmu na enem izmed bencinskih servisov na Tržaški cesti v Ljubljani. Na kraj je bilo napotenih več patrulj. Policisti so ob prihodu na kraj na območju bencinskega servisa zalotili in prijeli 22-letnega osumljenca, ki je pred tem vlomil v trgovino in odtujil denar in tobačne izdelke, ter skušal pobegniti s kraja.

Osumljencu so policisti odvzeli prostost

Pri njem so bili najdeni in mu zaseženi ukradeni predmeti, ki so bili vrnjeni oškodovani družbi. Osumljencu so odvzeli prostost in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine.