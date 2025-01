16-letnik trčil v zadnji del njenega avtomobila, izsledili so ga v Brezju

4. 1. nekaj po 12. uri so novomeške policiste obvestili, da je na Ljubljanski cesti v Novem mestu voznik osebnega avtomobila povzročil prometno nesrečo in pobegnil. Policisti PP Novo mesto so se takoj odzvali in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila renault megane trčil v zadnji del avtomobila voznice, ki je zmanjšala hitrost zaradi vozila na nujni vožnji, ki je pripeljalo nasproti.

Voznica potrebovala zdravniško pomoč

Lažje poškodovana voznica je potrebovala zdravniško pomoč. Policisti so v naselju Brezje izsledili povzročiteljevo vozilo. Kasneje so ugotovili, da je nesrečo povzročil in kasneje pobegnil 16-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zoper njega so odredili strokovni pregled in nadaljujejo ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja Zapustitev ponesrečenca na kraju prometne nesreče. Po zaključeni preiskavi bodo zoper njega podali kazensko ovadbo.