Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Zahtevamo!

Kdor je optimistično mislil, da bo v času svobode zavel nov veter, lahko zdaj že vidi, da so obljube in želje eno, realnost pa drugo. Zato tudi protesti posameznih skupin družbe, katerih cilji so jasni; za svoje delo hočejo biti pošteno plačani. Upokojenci, ki so desetletja polnili pokojninsko blagajno, pa ne bodo več privolili v životarjenje in miloščino oblastnikov.

Plečnikov stadion je privatno zemljišče, vdor na privatno zemljišče pa je kaznivo dejanje.

Zbudila se je tudi mladež. Mladi za podnebno pravičnost opozarjajo, da so predvolilne zelene obljube zaenkrat le črka na papirju. »A na shodu se je zgodilo tudi nekaj, česar nismo pričakovali, česar pa smo vajeni iz časa prejšnje vlade,« je po protestu zapisala aktivistka Nika Kovač, razočarana, da je ukrepala policija in številne mlade popisala.

Pa da je Joc Pečečnik napovedal tožbo proti nekaterim udeležencem shoda ter da je namen tovrstnih dejanj jasen, da 'želijo utišati kritične glasove'. Kovačeva je vse popisane pozvala, da se lahko v primeru pravnih postopkov obrnejo na Pravno mrežo za varstvo demokracije, kjer bodo preučili možnosti za zahtevo sodnega varstva.

No, zdaj si zamislite, da nekdo vdre na vaš zaprti, morda celo zaklenjeni vrt ali kar v stanovanje in tam malo zagospodari po svojih željah; prestavi pohištvo, zelenica mu ni všeč, zato jo malo prekoplje in vanjo zasadi kak grmiček po svojih željah. Ja, Plečnikov stadion, pa če nam je prav ali ne, je v lasti Pečečnika, je torej privatno zemljišče, vdor na privatno zemljišče pa je kaznivo dejanje. Pika.

Ptrenovljeni Plečnikov stadion po zamislih arhitektov biroja GMP. FOTO: GMP/BŠP FOTO: Ff Slovenske Novice

Bi pa od mladih, ki jim je mar za naše okolje in prihodnost, in predvsem od Kovačeve, ki se je pred slabima dvema letoma z vsemi silami v referendumski kampanji angažirala »za pitno vodo«, pričakovali, da bodo dvignili svoj glas proti gradnji kanalizacijskega kanala C0 na ljubljanski Ježici, ki je, roko na srce, sporen. Poteka namreč prek vodovarstvenega območja vodarn Kleče in Šentvid, zaradi česar so glasna svarila, da kanal ogroža poglavitni vir pitne vode za Ljubljano z okolico. Ampak ob tej gradnji so taisti protestniki, res pomenljivo, tiho.