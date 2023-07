Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Stanje duha

Težko je razumeti, kaj se je pletlo v glavi možakarja v Šmarjeti, jeznemu, ker je pijan ostal brez vozniške, da se je v trenutku odločil streljati, morda celo ubiti policista, ki sta ga kaznovala. To ni bila hipna odločitev, moral je domov po orožje, časa za razmislek je torej imel nekaj minut. Gre za povprečnega občana, ki ni nikoli prišel v navzkrižje z zakonom in mu česa takega ne bi pripisal nihče, ki ga je poznal. Zavedajoč se, kakšne posledice bo imelo njegovo početje, ga je gnalo čez rob, čez skrajnost razuma. Res nedopustno in obsojanja vredno početje, toliko bolj, ker je šlo za streljanje na policista, vsak napad na može v modrem pa je pravzaprav napad na državo. Saj se število nasilnih odzivov ne povečuje, a skrb vzbujajoče je, da napadalci vse pogosteje strežejo po življenju.

Morda bo komu počil film že zato, ker mu natakarica v gostilni ne bo hotela natočiti petega šilca žganja.

Vse manj strpnosti in vse več nasilja ter nastrojenosti je tudi sicer zaznati v naši družbi. Po eni strani standard kljub obljubam o boljšem življenju le še pada, življenjski stroški so vse višji, gospodarstvu se ne obeta nič dobrega, zdravstvo, ki ga vse bolj potrebujemo, tone in se oddaljuje od tistih, ki ne zmorejo za dostop do zdravnika dodatno seči v denarnico.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Vse težje je ob vsem tem povprečnemu državljanu, ki je pošteno garal vse življenje, gledati, kako je nekaterim dovoljeno vse, pa se jim ne zgodi nič. Po drugi strani olje na ogenj priliva še svetovni splet, kjer se nam dogajanje vsega sveta prikaže le s klikom ali dvema, jezo in gnev pa kurijo tudi sovražni spletni komentatorji. Stanje duha v naši družbi res vzbuja skrb in bojim se, da dogodek, kot je ta, ne bo osamljen primer. Glede na razmere, v katerih živimo, se lahko nekomu utrga zaradi banalnosti; denimo v trgovini, če prodajalka kupcu postavi le napačno vprašanje, ali če mu bo medicinska sestra povedala, da bo moral pač na pregled še dolgo čakati. Morda bo komu počil film že zato, ker mu natakarica v gostilni ne bo hotela natočiti petega šilca žganja, ali pa bo kdo obračunal z vlomilcem, ki ga bo zasačil v lastnem domu. Če ne bo nepridiprav hitrejši.