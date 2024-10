Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Ne hujskači. Žrtve!

Nedavna izjava premierja Goloba o političnem hujskanju prebivalstva proti Romom je med ljudmi, ki sobivajo z Romi, upravičeno naletela na zgražanje. Takšna izjava je žaljiva za večinsko prebivalstvo, saj več kot desetletje prosijo in dajejo pobude, da bi se pristojni zganili. Zdaj so razmere dosegle vrelišče in se v bližini problematičnih romskih naselij enostavno ne da več živeti.

»Ljudje smo prisiljeni protestirati in se sami organizirati, ker od vas ni odziva,« so jasni v šentjernejski civilni iniciativi. Sicer pa takšna in podobna združenja odgovorne že desetletje ali dve opozarjajo na problematiko z Romi. Vaška skupnost Mihovica na primer je od leta 2017 poslala 259 elektronskih pisem odgovornim, a v vsem tem času ni bilo niti enega konkretnega odziva vlade, predsednika vlade ali predsednika države. Hkrati so tu še številna opozorila županov jugovzhodne regije in nešteto srečanj Regijske civilne iniciative, stanje na terenu pa je komaj vzdržno.

Z Dolenjske prihaja jasno sporočilo: ljudje imajo dovolj! Dovolj tolerance do kriminala, do neodgovornega in nespoštljivega življenjskega načina Romov. Mnogi, ki so v zadnjih letih prijavljali kršitve problematičnih Romov, so bili nemalokrat deležni groženj, maščevanja z uničevanjem lastnine. Policija je reševala, kolikor je lahko, a možje v modrem imajo brez sistemskih rešitev zavezane roke. Tako imajo posamezni problematični Romi za več tisoč evrov neizterjanih kazni za prekrške, a ukrepov ni, saj je socialni transfer nedotakljiv, njihovi prestižni avtomobili in nepremičnine pa so pisani na koga drugega.

»Dovolj nam je maltretiranja otrok v šoli, prodajalk v trgovinah, ljudi na ulici, tatvin poljščin in drugih tatvin ter ostalih problemov, ki vodijo celo k destabilizaciji države. Povrhu vsega pa romski otroci pri takšnem neodgovornem načinu življenja nimajo nobene možnosti za integracijo v družbo in bodo vedno označeni kot Romi ali Cigani, namesto da bi bili del družbe in prispevali za skupno dobro. Žal, če ne boste reševali vi, bodo razmere prisilile ljudi, da rešujemo sami! Na ulici!« sporočajo iz civilne iniciative, ki je nedavno organizirala protest v Šentjerneju. Več kot 300 se jih je zbralo, pa jih, gospod Golob, ni nihče hujskal, naj pridejo!