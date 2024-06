Komentar Siniše Uroševiča: Tudi Köln je vreden obiska

Največkrat je v športu izid tisti, ki kroji razpoloženje obiskovalcev. Tako si ni težko predstavljati, kako so se počutili naši južni sosedje na ponedeljkov večer na stadionu v Leipzigu, ko so prejeli gol v 8. minuti sodnikovega podaljška, in kako tisti iz nam zahodne soseščine, ko so njihovi azzurri prav Hrvaški zabili ta zadetek za izenačenje. In takšnih tekem je bilo na tem euru že precej, tudi slovenska v Münchnu s podobno prejetim golom v zadnjih sekundah proti Srbiji. Jasno, izid je kralj, ne predstavlja pa (prav) vsega. Ob začetku omenjeno razpoloženje je odvisno tudi od prizorišča dogodka in Köln, kjer je sinoči naša reprezentanca lovila novi podvig proti Angliji, je botroval dobri volji med številnimi gosti iz tujine, tako tudi Slovenci.

Jasno, lahko koga ob Ren odpelje poslovna pot, morda tudi koga radovednost ob pustnih norčijah, saj po obsežnosti rajanja kölnski peti letni čas prekaša tistega bolj razvpitega v Benetkah, morda tudi kakšen obisk družine. Toda dejansko še nisem slišal, da bi rojaki za kakšne podaljšane praznične dni odšli v Köln, kot potujejo denimo v Toskano ali v London, Budimpešto, Prago in Pariz.

Seveda pa so zadnji dnevi dosedanje koordinate tudi spremenili – še nikdar toliko slovenskih državljanov naenkrat ni odpotovalo v to mesto znamenite katedrale, v katero se bo izhodu z glavne železniške postaje kar zaletiš. Razkošno stopnišče pripelje do najbolj znane mestne stavbe z visokima stolpoma in prav te stopnice so bile posrečeno zbirališče navijačev od vsepovsod. Ob koncu tedna belgijskih in romunskih, včeraj slovenskih in angleških.

In tako bo za marsikoga prav poseben ostal obisk Kölna, v preteklosti kar neupravičeno prezrte destinacije za prav lepa doživetja: plovbo s parnikom po Renu, obisk živalskega in botaničnega vrta, vožnjo s kabinsko žičnico prek omenjene reke z enega brega na drugi, posedanja v številnih lično urejenih gostinskih vrtovih, sladkanje v muzeju čokolade.

In tudi to je moč nogometa: da običajnim smrtnikom z obiskom tekme razširi obzorja in jih spozna z mestom, ki je res vredno obiska tudi takrat, ko ni tekme. Zato naj bo Köln zapisan tudi na seznamu potovanj ob prostem času.