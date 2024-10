Komentar Miše Terček: Gospod McMahon

Te dni na Netflixu buri duhove dokumentarna serija, ki nosi naslov Mr. McMahon. Gre kakopak za zakulisno zgodbo o kontroverznem milijarderju Vinceu McMahonu, ki je iz regionalne rokoborske organizacije (World Wrestling Federation), ki jo je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja odkupil od svojega očeta, ustvaril globalni multimilijardni medijski koncern (World Wrestling Entertainment –​ WWE).

Vince McMahon je bil v zadnjem času na naslovnicah časopisov zaradi škandala, povezanega s spolnimi napadi in poniževanji v delovnem okolju. Zaradi domnevnih incidentov (toži ga namreč kar nekaj nekdanjih zaposlenih) je ne nazadnje tudi odstopil z mesta generalnega direktorja WWE, kasneje pa je kot večinski lastnik prodal tudi večino delnic. Ker gre za družinsko podjetje z dolgo tradicijo, se je torej zgodilo nekaj, česar marsikdo ne bi nikoli pričakoval – Vince se je umaknil iz posla, za katerega je živel in zaradi katerega je dobil vzdevek »Walt Disney wrestlinga«.

Nedvomno to predstavlja pomemben mejnik v medijski zgodovini, saj McMahon velja za eno od najvplivnejših televizijskih osebnosti v ZDA. Naslov dokumentarne serije, ki si jo lahko ogledate v šestih delih, se navezuje na lik, ki ga je igral v oddajah WWE – Mr. McMahon (Gospod McMahon) je bil zlobni in manipulativni šef, ki je grenil življenje svojim zaposlenim ter se z njimi celo pretepal v ringu. Dotični lik je bil, kot znajo v dokumentarcu povedati mnogi sogovorniki, zgolj nadgradnja McMahonove resnične osebnosti. Slednji je znan kot poslovnež, ki med igro rad goljufa, krši pravila in naredi vse (in še več), da bi zmagal. To mu je nemalokrat tudi uspelo.

Iz svojega podjetja je ustvaril globalni fenomen ter zvezdnike, ki so presegli meje rokoborskega ringa ter postali del ameriške pop kulture. Imena, kot so Hulk Hogan, The Rock (Dwayne Johnson), John Cena, Stone Cold Steve Austin, »Macho Man« Randy Savage, The Undertaker, Bret »The Hitman« Hart in Andre the Giant, so zaznamovala obdobja in prek televizijskih zaslonov desetletja živela z različnimi generacijami gledalcev. Priljubljenost šovov WWE je izjemna po vsem svetu – zgolj na družbenih omrežjih imajo danes skupaj več kot milijardo sledilcev, imajo pa tudi svojo pretočno platformo: WWE Network. Pred nekaj leti je McMahon, ki velja za televizijskega vizionarja, enega od svojih TV-šovov (SmackDown!) prodal televiziji Fox za pet milijard dolarjev. WWE pa je svoje programe že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja med prvimi prenesel najprej na kabelsko televizijo in nato na pay-per-view (plačljiva TV).

McMahonovo osebno premoženje ocenjujejo na več kot tri milijarde ameriških dolarjev, kar je več, kot ima bogastva njegov dolgoletni prijatelj in nekdanji ameriški predsednik Donald Trump. Tudi slednji igra vlogo v njegovem poslovnem življenju, saj je že v osemdesetih kar dvakrat gostil največji spektakel WWE WrestleManio, kasneje pa je bil celo del zgodbe, naslovljene »bitka milijarderjev«, ki se je odvijala ringu in končala tako, da je Trump McMahonu obril glavo. Včasih je težko ločiti med realnostjo in fikcijo, McMahon, kot je razvidno iz pričevanj v Netflixovem dokumentarcu, pa je mojster brisanja teh meja.