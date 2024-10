Komentar Mihe Šimnovca: Ko potarna celo Kraft

Obdobje ob koncu leta je tudi čas za najrazličnejše izbore in podelitve. Že po tradiciji so med prvimi svoje najboljše športnike razglasili Avstrijci. In ni trajalo dolgo, ko so se oglasili prvi kritiki rezultatov slovesne prireditve na Dunaju.

Med najbolj razočaranimi je bil Stefan Kraft, ki je v prejšnji sanjski zimi na skakalnicah osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Potem ko se je konec januarja pred svojimi številnimi navijači na Kulmu ovenčal z naslovom svetovnega prvaka v smučarskih poletih, si je v nadaljevanju sezone prepričljivo zagotovil še lovoriko na norveški turneji in veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu.

Toda vsi ti uspehi niso bili dovolj, da bi bil 31-letni šampion iz Schwarzacha v Pongauu na vrhu tudi v domovini. V glasovanju za najboljšega športnika iztekajočega se leta v Avstriji se je moral namreč sprijazniti z drugim mestom. Tako je znova ostal brez prestižne nagrade, ki mu jo je tokrat pred nosom speljal Valentin Bontus, olimpijski prvak v jadranju na deski s padalom iz Marseilla, kjer je – mimogrede – na drugo stopnico potisnil koprskega asa Tonija Vodiška.

Kraftovo razočaranje je bilo toliko večje, ker je bil verjetno prepričan, da se mu priznanje tokrat ne more izmuzniti iz rok. Zaradi svečane prireditve na Dunaju se je namreč odpovedal tudi nastopu na finalu velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Klingenthalu, kjer bi si še lahko priskakal svojo prvo lovoriko v poletni različici svetovnega pokala.

Kakor je pristavil najboljši skakalec na svetu, nima nič proti Bontusu, moti ga le, da izbor pri njih nima ne repa ne glave. Če bi imela največjo težo olimpijska kolajna, potem bi morali biti športna plezalka Jessica Pilz in judoistka Michaela Polleres, ki sta se v Parizu okitili z bronastima odličjema, v izboru za najboljšo avstrijsko športnico uvrščeni višje kot »le« na tretje oziroma peto mesto. Za št. 1 so namreč naši severni sosedi pred drugouvrščeno alpsko smučarko Cornelio Hütter izbrali Victorio Hudson, ki je v začetku junija v Rimu zablestela z osvojitvijo naslova evropske prvakinje v metu kopja, dva meseca pozneje pa na OI, torej vrhuncu leta, pogorela že v kvalifikacijah in pristala šele na 20. mestu.

Kakor koli že; skoraj zagotovo se bodo mnenja znova kresala tudi po letošnjem izboru za športnika in športnico leta v Sloveniji ...