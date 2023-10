Komentar Mateja Lahovnika: Politična nehigiena

Ministrica za javno upravo Ajanović Hovnikova se je tako zapletla v afere, da bi bilo za vlado, njeno stranko in zanjo bolje, da odstopi. Po razvpitem političnem izletu v New York s sodelavkami in možem je podpisala tudi spremenjena pravila razpisa in dostop do denarja odprla inštitutu v lasti njene dolgoletne sodelavke in nekdanje poslovne partnerice. Bolj ko je v zadnjih dneh pojasnjevala svojo vlogo, bolj se je zdelo, da mora takoj odstopiti.

Ministrica ob nastopu funkcije ni prijavila poslovnih subjektov, za katere velja omejitev poslovanja, čeprav mora vsak funkcionar to prijaviti Komisiji za preprečevanje korupcije. Sporno podjetje, povezano z njo, pred njenim imenovanjem v to vlado sploh ni poslovalo z državo, zdaj pa za lepo provizijo svetuje in vlaga prijave ostalim, ki čudežno uspevajo na razpisih. Nekoč veliko LDS sta prav korupcija in klientelizem nekaterih vidnih članov odpihnila iz politične arene in enako se bo zgodilo tudi Svobodi, če bo branila takšne afere.

Minister Svobode Arčon je bil funkcionar LDS, zato bi se moral tega zavedati in ne braniti ministrice. Tudi če se funkcionar, čigar podjetje ali podjetje njegovih družinskih članov pridobi sredstva na razpisu, za katerega je pristojen funkcionar, izloči, je problem videz nepristranskosti. V konkretnem primeru se je ministrica formalno res izločila, ne more pa izločiti svojega neformalnega vpliva in dejstva, da so bili v razpis vključeni njej podrejeni sodelavci. Kakšen je torej videz nepristranskosti?!

Tudi Komisija za preprečevanje korupcije ne bi smela imeti pretežkega dela. Navsezadnje ministrica sama priznava napako, ker išče načine, da bi zdaj, ko so vse okoliščine povezane z njo prišle v javnost, razpis razveljavila. Ne gre tudi spregledati, da je spornemu Inštitutu za proučevanje enakosti spolov njeno ministrstvo namenilo polovico več denarja, kot ga porabi povprečen tim družinske medicine.

Skrajno bizarno je že ime Inštitut za proučevanje enakosti spolov, saj spola že zaradi fizičnih razlik nista enaka, morata pa seveda biti enakopravna. Najbolj bizarno pa je, za kaj vse ta država porablja denar.