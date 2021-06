Komentar Mateja Lahovnika: Cepljenje in lažne novice

Na družabnih omrežjih ne manjka lažnih novic, s katerimi se ljudi straši pred cepljenjem.

FOTO: Blaž Samec

Lani smo imeli precej brezskrbno poletje, nato pa se je jeseni epidemija ponovila še v hujšem obsegu. Letos se temu lahko izognemo s cepljenjem. Zdaj bi morali že vsi razumeti, da je cepljenje najboljši protikrizni zdravstveni in ekonomski ukrep, ampak ni tako.Prijazen prodajalec sadja na stojnici me je na primer sredi prejšnjega tedna vprašal, kako dolgo bodo še ukrepi, ker se mora tedensko testirati, kar je nadležno. Začudeno sem ga vprašal, zakaj se ne cepi, ker je cepiva dovolj in še izbira lahko, katero želi. Pojasnil mi je, da si ne upa, ker vseskozi poročajo o nekih zapletih po cepljenju in ga je strah. Živimo v času, ko se po družabnih omrežjih novice hitro širijo. Bolj ko je neka novica senzacionalistična, hitreje se širi in pri tem sploh ni pomembno, ali je resnična. Zato lahko marsikdo dobi povsem napačen vtis, kako je cepljenje nevarno.Na družabnih omrežjih ne manjka novic, s katerimi se ljudi straši pred cepljenjem. Pred dnevi je slovensko javnost razburila zdravnica, ki je trdila, da so v cepivih proti koroni prisotne za ljudi nevarne kovine. Njene trditve so strokovnjaki hitro ovrgli, ampak ko enkrat lažna novica zaokroži v javnosti, je škodo težko popraviti. Marsikdo je še vedno neodločen in kljub vsem pojasnilom zdravstvene stroke, da je cepljenje varno in zelo koristno, še vedno omahuje. Največja bojazen je, da se ne bo cepilo dovolj ljudi in bo virus še naprej krožil v populaciji.Imamo rekordne zaloge cepiva in lahko se že izbira, s katerim se želimo cepiti. Število cepljenih v zadnjih dneh pa se ne povečuje tako, kot bi pričakovali, in to kljub temu da se je v tujini že pojavila nova, še nevarnejša mutacija korone delta, ki se zelo hitro širi. V Italiji je nevarna mutacija virusa dosegla že skoraj tretjinski delež v populaciji okuženih in bo izrinila druge mutacije. Slovenija je tako mednarodno povezana, da je samo vprašanje, kdaj bo različica delta povzročila rast okužb tudi pri nas. Bo to jeseni ali že avgusta? Zato bi morali vsi izkoristiti možnost izbire cepiv, se cepiti, ker se le tako lahko izognemo nadaljnjim žrtvam in koronaomejitvam.