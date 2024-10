Komentar Gordane Stojiljković: Preslišani

Ravno leta 2022, ki ga je računsko sodišče vzelo pod drobnogled in poslovanju Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) prisodilo hudo zaušnico v obliki negativnega mnenja, je sekretar ZDGNS Matjaž Juhart od takratnega predsednika države Boruta Pahorja prejel jabolko navdiha. Juhart si je jabolko zaslužil, saj je skupaj z drugimi deležniki dosegel, da je znakovni jezik našel svoje mesto v slovenski ustavi.

Ta ustavna pravica namreč omogoča podlago za reševanje izzivov oseb z gluhoto in gluhoslepoto pri reševanju vsakodnevnih potreb: od področja izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, življenja in dela pa vse do kakovostnega staranja. Zato je toliko bolj nerazumljivo ravnanje zveze s sekretarjem na čelu, da so si na račun položajnih dodatkov in s točenjem goriva v privatne namene izplačali več kot 70 tisočakov.

Pričakovala bi, da je zaposlenim jasno, da za denar invalidov ne moreš tankati bencina v svoj avto.

Kot nam je zaupal bralec, naj bi Juhart pred upravnim odborom, ki ni terjal vračila denarja ali pa vsaj obsodil tovrstnega ravnanja, krivdo prevalil na zunanji računovodski servis, a pričakovala bi, da je zaposlenim jasno, da za denar invalidov ne moreš tankati bencina v svoj avto. Ker to ni le nateg ljudi, ki se soočajo z gluhoto ali naglušnostjo, temveč vseh nas, ki se nesebično in velikodušno odzivamo na vse krike pomoči potrebnim in zbiramo denar tako za poplavljence kot hudo bolne otroke. Ljudje, ki jih je zaznamovala katera koli vrsta invalidnosti, se namreč še kako zavedajo, da je življenje s hendikepom ne le zelo težko, temveč tudi izredno drago, da razna pomagala in pripomočki za premagovanje vsakdanjih ovir, ki jih država krije le delno, stanejo gore denarja.

Okej, Juhart pravi, da so zadeve že zdavnaj poštimali in so nad negativnim mnenjem presenečeni, pa vendar se v ponedeljek zaključuje javni razpis za podelitev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) za leto 2025. Lani je ZDGNS za delovanje in različne programe prejela 1,837.611,58 evra, glede na napoved o izrednem nadzoru nad zvezo, ki ga bo po računskem sodišču izvedla tudi FIHO, pa se bojim, da bo malha, namenjena gluhim in naglušnim, letos manj zajetna.