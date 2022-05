Domen, gremo v maškare, me je v soboto zvečer klical sovaščan. Maškare? Saj pust je že mimo, mi ni bilo jasno. Pač nisem poznal običaja, da na poroko, v našem primeru sosedovega sina, vdrejo šeme in ukradejo nevesto ali le popestrijo veselico. Ne razumem niti, zakaj zaposlene ženske v EU v povprečju zaslužijo 13 odstotkov manj na uro kot moški. Ker doma nisem imel primerne preobleke, so mi prinesli nekaj delavskih kombinezonov, ki so mi bili vsi premajhni, nazadnje sem se lahko stlačil le v dolgo krilo in lajbič, na glavo so mi poveznili blond lasuljo. Takoj sem v sebi začutil nežno plat: K...