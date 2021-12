Zvezdnik za alkoholizem okrivil bivšo ženo

Skoraj desetletje sta veljala za popoln par, kot bi bila ustvarjena drug za drugega. A tudi ko sta Ben Affleck in Jennifer Garner leta 2015, tik pred deseto obletnico poroke, šokirala druge z novico, da se razhajata, nadaljnjega škandala ni bilo. Nikakršne umazane borbe za premoženje ali skrbništvo nad njunimi tremi otoki. Nasprotno, ostala sta prijatelja, Jennifer pa je bila tista, ki je tri leta pozneje pridrvela do bivšega, ko mu je spet spodrsnilo na poti treznosti, ter ga ne le prepričala o vnovičnem zdravljenju, temveč ga je kar sama odpeljala na rehabilitacijsko kliniko. Zato je zdaj še toliko bolj razjarjeno zavrelo med uporabniki družabnih omrežij, ko je hollywoodski zvezdnik zatrdil, da bi, če bi z Garnerjevo ostal poročen, gotovo še vedno popival. Še huje, svoj alkoholizem je deloma celo pripisal ujetosti v zakon. »Če bi bila še vedno poročena, bi drug drugemu verjetno zavila vrat, jaz pa bi verjetno še vedno pil. Občutek ujetosti je bil tudi del razloga za moje pitje.«

Vzponi in padci

Affleckova nagnjenost k zasvojenosti ni skrivnost. Prvič je med zidovi rehabilitacijske klinike za slavne in bogate namreč pristal le malce pred dopolnjenim 29. letom, to je bilo leta 2001, kar je ponovil tudi v letih 2017 in 2018, podobna skušnjava, ki se ji preprosto ni mogel upreti, pa so bile zanj tudi igralnice. A prst je zdaj vseeno uperil v mater svojih otrok. »Del razloga, da sem pil, je bil občutek ujetosti. Nisem bil srečen, a oditi zaradi otrok nisem mogel. Kaj torej storiti? Vzel sem steklenico viskija, jo spil in zaspal na kavču,« je povedal, čeprav danes ve, da to nikakor ni bila rešitev. A kot je zaradi otrok predolgo vztrajal v zakonu, tako je nekdaj zlati hollywoodski par prav zaradi otrok na koncu tudi sprejel težko odločitev o razhodu. »Oddaljila sva se. Zakon ni več deloval. Zgodi se, da tudi če nekoga še vedno ljubiš in spoštuješ, s to osebo ne moreš ostati poročen. Trudila sva se. Dala sva vse od sebe. Trudila sva se, ker sva imela otroke. A sva na koncu spoznala, da jim ne želiva dati takšnega zgleda za zakon. Vedel sem, da je dobra mama, in upal, da tudi Jen meni, da sem dober oče. A sem se moral najprej strezniti.«

Poudaril je, da sta se razšla prijateljsko. Priznal je – kot že pred leti tudi Garnerjeva –, da sta v zakonu seveda imela vzpone in padce ter da so njune napetosti večkrat privedle do prepirov, »a vseeno sva se vedno spoštovala«. A prav odsotnost spoštovanja je tisto, kar je Jennifer zdaj najbolj zaskelelo pri Affleckovi javni razlagi povoda za njegov alkoholizem. »To je bilo skrajno nespoštljivo, kot bi ji primazal klofuto. Sama ne bi nikoli rekla, sploh pa javno ne, da se je v zakonu z njim počutila ujeto,« je povedal vir. A če se zvezdnica sama (še) ni odzvala, pa so zato toliko bolj hrupna družabna omrežja. »Svojo bivšo kriviš za alkoholizem? Pijanec si bil, še preden si jo sploh spoznal!« je čivknil eden, legija podobno mislečih je igralca pozvala, naj vendar sprejme odgovornost in naj za svoje težave ne krivi drugih. Spet tretji pa pri izražanju svojega mnenja niso varčevali z zmerljivkami in so igralca označili za kretena in prvovrstno gnido. »Da tako grdo govoriš o materi svojih otrok, pove le, da si grozen oče in popoln izmeček!«