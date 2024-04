Zvezdnik hčeri ni voščil za 18 let

Čeprav Tom Cruise velja za precej nedostopnega, na trenutke vzvišenega, pa je pred dnevi, ko je prišel na rojstnodnevno zabavo dobre prijateljice Victorie Beckham, presenetil paparace pred vhodom v lokal, ko je eden od njih izgubil ravnotežje in padel, nazaj na noge pa mu ni pomagal nihče drug kot Cruise.

Vidno zaskrbljeni zvezdnik ni okleval, ko je opazil starejšega fotografa na tleh, ko se je ta pobral, pa ga je še vprašal, če je z njim vse v redu, pomahal zbrani množici ter izginil v lokal, kjer je Beckhamova slavila 50 let. Čeprav se je tam trlo njenih slavnih prijateljev, so bili povabljeni menda najbolje presenečeni prav nad prihodom zvezdnika akcijskih filmov, saj menda niti Victoria do zadnjega ni vedela, ali bo našel čas zanjo ali ne.

Katie Holmes je Toma Cruisea zapustila, da bi pred kontroverzno vero obvarovala hčer.

Če je bila slavljenka pozitivno presenečena, pa so bili dan pozneje razočarani tisti njegovi oboževalci, ki so pričakovali, da ga bodo morda opazili v New Yorku, kjer z mamo živi njegova hči Suri. Tudi ta je namreč pred dnevi dosegla pomembni mejnik v življenju – 18. rojstni dan, a ji oče, ki s hčerko mina prav nobenih stikov že več kot deset let, menda ni niti voščil. Tisti, ki obiskujejo scientološko cerkev, katere goreči pripadnik je Cruise, nad tem, da je po ločitvi pretrgal vse stike tako s Suri kot njeno mamo Katie Holmes, niso niti malo presenečeni.

Dokler je trajalo, je bil Tom predan oče. FOTO: Stringer/Reuters

Nobena od njiju ni scientologinja, prav omenjena vera pa naj bi bila razlog, da se je Katie odločila za ločitev, hčer je namreč želela obvarovati pred pastmi te kontroverzne cerkve. Scientologi so znani po tem, da se na vse pretege trudijo v cerkev pritegniti družinske člane in prijatelje, s tistimi, ki se jo odločijo zapustiti in jim to tudi uspe, kar je sicer izredno težko, pa pretrgajo vse stike.

6 let sta bila poročena.

To se je zgodilo tudi očetu vodje scientološke cerkve Davida Miscavigea Ronu, ki je po več letih spoznal, da gre za toksično okolje, in odšel, posledično pa ni nikoli več videl ne sina niti nobene od dveh hčera, vsi trije so namreč ostali pripadniki cerkve. Ko je tudi Katie imela dovolj nadzora in nenavadnih reči, ki so se dogajale znotraj cerkve, je sprejela težko odločitev ter s pomočjo očeta, ki je na srečo priznani odvetnik, ji je uspelo zapustiti Toma in zakon, čeprav je vedela, da bo Suri za svobodo plačala visoko ceno in nikoli več ne bo videla očeta.