Zvezdnica za denar le dreka ne bi jedla

Lani je prestala veliko operacijo, saj so ji morali zamenjati srčno zaklopko. Trpi za spinalno stenozo, zoženjem hrbteničnega kanala, ki ji povzroča bolečine. Poleg vsega Miriam Margolyes pri 83 pomladih pač ni več rosno mlada. Čeprav bi si pokoj več kot zaslužila, britanska igralka nikakor ne izpreže, v prvi vrsti zaradi skrbi, da bi ji zmanjkalo denarja za negovalce. »Skrbi me, da ne bom imela dovolj denarja, ko bom dokončno paralizirana ali kar se bo že zgodilo z menoj,« priznava ostarela igralka.

Miriam, ki bo v očeh mlajših generacij verjetno za vselej ostala profesorica rastlinoslovja na čarovniški akademiji Bradavičarki, kljub sodelovanju v eni najbolj priljubljenih in dobičkonosnih franšiz vseh časov, v filmih o mladem čarovniku Harryju Potterju, ne more zatrditi, da je preskrbljena do konca življenja. Sploh če se ji bo zdravje še naprej slabšalo in bo res potrebovala stalno nego in pomoč.

»Varčujem, da bom lahko plačala ljudi, ki bodo skrbeli zame in za mojo partnerico. Nimava otrok, zato moram nekako drugače poskrbeti za to, da bova preskrbljeni, kot sva vajeni,« pravi igralka, ki že 56 let živi s srčno izvoljenko, upokojeno univerzitetno profesorico Heather Sutherland.

Vloga v Scorsesejevem filmu Čas nedolžnosti ji je prinesla nagrado bafta. FOTO: Cover Images

Denar, ki ga pridno daje na kupček, dobiva predvsem s televizijskimi vlogami, v kar več filmskih uspešnicah pa je nastopila tudi kot glasovna igralka, denimo v animiranih celovečercih Vesele nogice in Legenda sovjega kraljestva. Med pandemijo covida je začela precej dobro služiti s snemanjem personaliziranih videočestitk. Za posnetek, ki je v povprečju dolg le dve minutki, zaračuna najmanj 160 evrov. Igralka glede na želje izreče rojstnodnevne čestitke, čestitke ob obletnicah, se iz koga ponorčuje, pripravi spodbudni nagovor ali nasvete.

»Z manjšimi stranskimi vlogicami in temi videi sem od začetka pandemije zaslužila 430.000 evrov,« je razkrila, koliko se ji je nabralo na računu. Temu je lani dodala še več kot četrt milijona, kolikor so ji prinesli literarni spomini Oh Miriam!. Na vprašanje, ali je kaj, česar za denar ne bi naredila, pa je v svojem slogu z nič kaj izbranimi besedami zabrusila: »No, dreka za denar že ne bi jedla.«