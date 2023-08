Pevka, priljubljena tudi v Sloveniji, premagala raka, zdaj se bori z novo hudo boleznijo: »Ni lahko«

Znana hrvaška pevka skupine Magazin, kjer prepeva že 12 let, Andrea Šušnjara je razkrila, da trpi za boleznijo ščitnice, s katero se bori že nekaj časa, potem ko je uspešno premagala raka na jajčnikih, ki so ji ga odkrili v zgodnjih dvajsetih letih.

36-letni Andrei so namreč odkrili bolezen ščitnice, zaradi katere je, kot pravi, pridobila nekaj odvečnih kilogramov, zaradi natrpanega življenjskega tempa pa se ne uspe posvetiti zdravju, kot bi morala in želela.

»Imam težave s ščitnico. Zaradi slabega zdravja sem se zredila nekaj kilogramov, a upam, da se bo do konca poletja vse uredilo. Nimam veliko časa za počitek, saj imam res zmešan tempo. Ves dan se vozim s kombijem, grem ven na večerjo, večinoma jem nezdravo hrano, odpojem koncert in se potem vrnem. Ni lahko,« je v intervjuju za Story priznala pevka.

Pevka je nedavno v intervjuju za revijo IN sicer spregovorila tudi o svojem videzu in liniji. »Zadovoljna sem sama s seboj in to res lahko rečem. Nikoli se nisem obremenjevala s tem, ali je komu ta obleka všeč ali ne, pomembno je, da je všeč meni. Ali sem imela kakšen kilogram več ali manj, je popolnoma nepomembno,« je nedavno povedala.

»Po tej hudi bolezni in vsem, kar sem prestala, je šlo moje življenje v drugo, lepšo smer. Zadovoljna sem, delam to, kar imam rada, in za zdaj se ne morem pritoževati,« je še dodala.