Znana Hrvatica po razhodu s fantom pokazala provokativen posnetek. Mu je tako namignila, kaj je izgubil?

Znana hrvaška pevka Vlatka Pokos se je slikala v ogledalu v črni obleki in obnorela svoje sledilce. Večini namreč ni bilo pomembno dejstvo, da si je kupila novo obleko, več pozornosti je požel ogromen razporek na obleki, kamor je komaj stisnila svoje bujno oprsje.

V novi obleki. FOTO: Instagram Vlatka Pokos

Ljubezen ni trajala dolgo

Mnogi so to razumeli kot provokacijo, glede na to, da se je pred kratkim razšla z nekdanjim ragbistom Večeslavom Holjevcem. Vlatka je namreč pred tremi meseci začela razmerje z generalnim sekretarjem hrvaške ragbi zveze, spoznala pa sta se na letalu. Toda ljubezen ni trajala dolgo.